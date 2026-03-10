Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Oklahome

Košarkaši Denvera poraženi su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu od Oklahome 126:129, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Srpski centar Nikola Jokić je predvodio Denver sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, što je njegov 24. tripl-dabl u sezoni i ukupno 188. u karijeri. Istakli su se i Tim Hardavej Junior sa 28 poena i Aron Gordon sa 23 poena i 10 skokova.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena i 15 asistencija, bez ijedne izgubljene lopte, čime je postao tek drugi igrač u istoriji NBA koji je zabeležio takav učinak. Upisao je i devet skokova. U trećoj četvrtini stigao je do 20 poena na 126. uzastopnoj utakmici, čime je izjednačio rekord legendarnog Vila Čemberlena iz perioda od 1961. do 1963. godine.

U redovima Oklahome istakao se i Džejlin Vilijams sa 29 poena, dok je Adžaj Mičel u povratničkom nastupu posle 20 propuštenih mečeva zbog povrede postigao 24 poena.

U završnici meča Oklahoma je vodila 126:122, ali je potom trojku pogodio Nikola Jokić. Nakon toga je dosuđen faul u napadu nad igračem a Džamal Marej je pogodio slobodno bacanje 8,5 sekundi pre kraja za izjednačenje.

Gildžes-Aleksander je odmah odgovorio i pogodio drugu trojku u poslednjih 14 sekundi meča za pobedu svog tima.

Oklahoma je prva u Zapadnoj konferenciji sa skorom od 51 pobeda i 15 poraza, a Denver je šesti u istoj konferenciji sa skorom 39/26.

U narednom kolu Denver dočekuje Hjuston u sredu, dok Oklahoma u četvrtak na svom terenu igra protiv Bostona.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend – Filadelfija 115:101

Bruklin – Memfis 126:115

Juta – Golden Stejt 119:116

Los Anđeles Klipers – Njujork 126:118

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com