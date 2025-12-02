Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera, pobede Majamija i Vašingtona

Košarkaši Denvera izgubili su prošle noći na svom terenu od Dalasa sa 131:121, uprkos još jednoj dobroj partiji srpskog centra Nikole Jokića.

Denver je na početku prvog poluvremena vodio sa 17 poena razlike, ali je drugu četvrtinu izgubio sa 42:27. Dalas je potom zaostajao četiri poena razlike na devet i po minuta pre kraja, ali serijom 18:5 uspeo da povede sa 129:117 na minut i po pre kraja.

Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, što mu je donelo 11. tripl-dabl ove sezone. U poraženom timu istakao se i Spenser Džons sa 28 poena.

Dalas je do pobede vodio Entoni Dejvis sa 32 poena i 13 skokova, dok je Rajan Nembhard ubacio 28 poena uz deset asistencija.

Košarkaši Vašingtona su na svom parketu slavili protiv Milvokija sa 129:126.

Najzaslužniji za pobedu Vašingtona bio je Si Džej Mekolum koji je postigao 28 poena, uključujući i trojku 14,4 sekunde pre kraja koja je pomogla njegovom timu da stigne do trijumfa.

Marvin Begli je ubacio 22, a Kem Vitmor 17 poena za pobednički tim, dok je Tristan Vukčević za 20 minuta na terenu upisao 16 poena, dva skoka i dve asistencije. U poraženom timu najbolji je bio Kevin Porter sa 30 poena.

Košarkaši Majamija su kao domaćini bili bolji od Los Anđeles Klipersa sa ubedljivih 140:123.

Norman Pauel je postigao 30 poena protiv svog bivšeg tima, Bem Adebajo je dodao 27, dok su Tajler Hiro i Endru Vigins pobedi Majamija doprineli sa po 22 poena. Nikola Jović je igrao samo minut, bez učinka.

U redovima Klipersa, za koje ponovo nije igrao Bogdan Bogdanović zbog povrede, najefikasniji je bio Kavaj Lenard sa 36 poena.

Košarkaši Finiksa su u gostima pobedili Los Anđeles Lejkerse sa 125:108 i tako prekinuli niz tog tima od sedam vezanih pobeda. Finiks su do pobede vodili Dilon Bruks sa 33 i Kolin Gilespi sa 28 poena, dok je u timu Lejkersa najbolji bio Luka Dončić sa 38 poena i 11 skokova.

Rezultati noćas odigranih utakmica:

Detroit – Atlanta 99:98

Indijana – Klivlend 119:135

Vašington – Milvoki 129:126

Bruklin – Šarlot 116:103

Majami – Los Anđeles Klipersi 140:123

Orlando – Čikago 125:120

Denver – Dalas 121:131

Juta – Hjuston 133:125

Los Anđeles Lejkersi – Finiks 108:125

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com