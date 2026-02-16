Trka u Barselon ostaje u kalendaru Formule 1

Staza u Barseloni ostaće u kalendaru Formule 1 do 2032. godine, nakon što je danas postignut dogovor da se ova trka održava tako što će se na godinu dana smenjivati sa Velikom nagradom Belgije.

Trka u Barseloni će tako biti u kalendaru 2028, 2030. i 2032. godine, zajedno sa uličnom trkom u Madridu koja je deo rasporeda do 2035. godine.

Velika nagrada Belgije održaće se 2027, 2029. i 2031, zajedno sa ovom sezonom.

Barselona je ulazila u svoju poslednju godinu do sada važećeg ugovora o domaćinstvu Formule 1, a dodavanje trke u Madridu u kalendaru za 2026. godinu navelo je mnoge da veruju da će ova legendarna staza ostati bez domaćinsta.

Trka u Barseloni je preimenovana u Veliku nagradu Barselone-Katalonije, nakon što je izgubila naziv Velika nagrada Španije, koji će od sad nositi trka u Madridu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com