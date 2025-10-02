Trka za Veliku nagradu Singapura proglašena opasnom zbog vrućine

Upravno telo Formule 1 proglasilo je danas predstojeću trku za Veliku nagradu Singapura za trku sa „opasnim temperaturama“ zbog vrućine.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) donela je odluku da trku proglasi opasnom pošto se predviđa da će predstojećeg vikenda u Singapuru temperatura vazduha preći 31 stepen Celzijusa, a zbog velike vlažnosti i tropskog okruženja ekipe bi mogle da koriste sistem za hlađenje vozača, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Korišćenje tih prsluka nije obavezno, ali ekipe moraju da montiraju sistem na svoje automobile kako bi osigurale da vozači koji ih ne koriste ne steknu prednost time što imaju lakši bolid.

Trka za Veliku nagradu Singapura je prva trka koja je označena kao opasna zbog vrućine, prema novom pravilu koje je uvedeno ove godine.

Međutim, to neće biti prvi put da vozači koriste prsluke, pošto su ih ekipe testirale tokom godine.

Trka u Singapuru je odavno poznata kao najteža u kalendaru zbog kombinacije vrućine, vlažnosti vazduha, dužine jer se vozi blizu maksimalnog vremena od dva sata i neravne staze u zalivu Marina.

Trka za Veliku nagradu Singapura vozi se u nedelju od 14 časova.

(Beta)

