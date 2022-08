Troicki: Naša ambicija je osvajanje Dejvis kupa

Selektor teniske Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki rekao je danas da je jedini cilj selekcije da zabeleži trijumf i osvoji titulu u tom takmičenju.

„Kao i uvek, naša ambicija je samo jedna, salatara i trijumf Srbije“, rekao je Troicki, preneo je Teniski savez Srbije.

Troicki je ranije na uži spisak igrača uvrstio šestog tenisera sveta Novaka Djokovića, Miomira Kecmanovića (36. na ATP listi), Filipa Krajinovića (46. mesto), Lasla Djerea (86.) i Dušana Lajovića (87.).

Selektori imaju mogućnost da promene trojicu igrača u odnosu na uži spisak.

Mečevi grupne faze su na programu od 14. do 18. septembra i biće odigrani u Glazgovu, Bolonji, Hamburgu i Valensiji.

Dejvis kup selekcija Srbije igraće u Grupi B u Valensiji protiv Španije, Kanade i Južne Koreje.

Troicki dodaje da je Španija verovatno najjača selekcija na svetu, sa velikim brojem vrhunskih igrača.

„Tim koji je imenovan i njihov renking govori sve, ali Dejvis kup je Dejvis kup, u njemu nema ništa zagarantovano, svaki poen se mora odraditi i zaraditi. Svi dodju sa istim ciljem, a to je pobeda. Kroz decenije i svake godine u ovom takmičenju svedoci smo da favoriti na papiru nisu uvek favoriti na terenu, da jedna lopta u meču može izmeniti kompletan ishod susreta i odlučiti pobednika u drugom smeru od onog što je bio već vidjen na tom mestu“, istakao je on.

Srbija će prvi duel igrati upravo sa Španijom 14. septembra.

„Prvi meč u 2022. i ujedno najteži, prava vatra, ali ni mi nismo ništa slabiji, svi znaju da kad sa druge strane mreže imaju Srbiju da moraju dati svoj maksimum kako bi došli u situaciju da nas savladaju. Poznajemo sve igrače Španije kao i oni nas, nema tu skrivenih karata, sve je jasno kao dan“, rekao je on.

Selektor Srbije rekao je da je sastav Španije očekivan (Karlos Alkaras, Pablo Karenjo Busta, Roberto Bautista-Agut, Alehandro Davidovič Fokina, Marsel Granoljers).

„Nismo očekivali Nadala (Rafael), on će se možda priključiti njihovom timu u Malagi u novembru, ali sve ostale sa spiska jesmo. Kakvi god sastavi bili, a ne mogu biti slabi, jer oba tima su svetska sila, biće to vrhunski meč, pravi teniski spektakl ravan finalu Dejvis kupu“, ocenio je on.

Drugi meč u grupnoj fazi Srbija igra dan kasnije protiv Južne Koreje, koju predvodi 79. igrač sveta Kvon Sunvu.

„Imali smo priliku da ga gledamo i na ‘Serbia Openu 2021’. Brz, kvalitetan igrač za kojeg se treba dobro potruditi i pobediti ga. Ostatak korejskog tima su igrači generacije Kvonove, ali nisu ostvarili veće iskorake na ATP sceni, što ne znači da su lak plen. Tri seta treba osvojiti i time stići do pobede, a oni će ići na sve ili ništa, tada su protivnici uvek najopasniji. Zato oprez i maksimalno svim snagama čak i protiv tima koji na papiru važi za autsajdera“, dodao je on.

Kanada će biti poslednji rival u grupnoj fazi, a njihov selektor Frank Dančević ne može da računa na devetog igrača sveta Feliksa Ožea Alijasima i Denisa Šapovalova (21. na ATP listi).

„Ima još vremena do mečeva, još prilike da se ovaj sastav izmeni, tako da sve dok ne bude crno na belo da je ovo tim sa kojim izlaze na terenu u Valensiji, ne mogu ništa reći. Ali ako ostane ovako, meč će kao i svaki drugi biti zahtevan, ali meč u kome verujemo da smo apsolutni favoriti. Poslednji put protiv Kanade smo igrali 2013. u Beogradu u Areni polufinale, nakon kojeg smo otišli u novo finale i borbu za salataru“, rekao je Troicki.

Dva najbolja tima u svakoj grupi obezbediće plasman u nokaut fazu finala Dejvis kupa.

Domaćin finalne nedelje – nokaut faze, od 21. do 27. novembra, biće Malaga koja će ugostiti najboljih osam selekcija sveta u Palati sportova „Hose Marija Martin Karpena“.

(Beta)

