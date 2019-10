Troicki urlao na sudiju: Nemoj da lažeš, napraviću problem (video)

Viktor Troicki našao se u središtu skandala tokom čelendžera u Hamburgu, na kom je poražen u 3. kolu od Španca Zapate Miralesa sa 6:3, 7:6.

Troicki se naljutio zbog jedne sudijske odluke zbog koje je izgubio servis pred kraj drugog seta i potpuno podivljao.

Well, "drama" was an understatement.

Linijski sudija zaboravila je da se oglasi nakon jednog auta koji je pogodio srpski teniser, a nakon kratke pauze dala je znak da je bio aut. Troicki je podivljao i krenuo u obračun sa sudijom i supervizorom turnira.

„Dođi ovamo, kunem ti se da ću napraviti problem. Dođi ovamo, napraviću problem“, govorio je Troicki supervizoru, a onda je počeo da urla na sudiju:

„Želiš li problem? Pozovi ga! Kunem ti se da ću vikati još glasnije ako se ne predomisliš. Nemoj da lažeš, ona nije ništa rekla. Video sam da je bila zbunjena i nije znala šta je videla“.

it's very long .. so here's how it started .. pic.twitter.com/wdIq03xi7c

— Nawal (@NawalNadal) October 24, 2019