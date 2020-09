TSC prvu evropsku utakmicu igra na stadionu u Senti

BAČKA TOPOLA, 1. septembra 2020. – Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole igraće na stadionu u Senti svoju prvu evropsku utakmicu kao domaćin, potvrđeno je danas u klubu kome će 17. septembra gostovati rumunska ekipa FCSB u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Žrebom u UEFA poslednjeg dana avgusta određeno je da će TSC ovoga puta biti domaćin i to rumunskom FCSB-u, a nakon toga klub je imao 24 sata da se izjasni gde će igrati, pod uslovom da lokacija ispunjava uslove Uefe.

„S obzirom na to da je stadion u Senti dom TSC-a u Superligi do izgradnje novog stadiona, klub je želeo da tu igra i istorijsku prvu evropsku utakmicu u kojoj će biti domaćin. Za to smo morali da ispunimo neke uslove, koji se tiču pre svega dodatne opreme, što smo uspeli da obezbedimo. Tako smo dobili zeleno svetlo za Sentu“, rekao je Sabolč Palađi, generalni direktor TSC.

Predsednik FK TSC Janoš Žemberi izrazio je zadovoljstvo što će u Senti gostovati veliki rumunski klub.

„Naši snovi se polako ostvaruju. Iako je to klub velikog renomea, sa velikim iskustvom u Evropi, mi verujemo da na svom terenu možemo da budemo ravnopravan rival. Istovremeno, svesni smo i da sa jakim rivalima stičemo značajno iskustvo“, rekao je Žemberi.

Šef stručnog štaba Zoltan Sabo takođe je izuzetno zadovoljan što je njegova ekipa utakmicu sa FCSB igrati na svom terenu u Senti.

„Kvalitet ekipe FCSB je nesporan, imaju brojne reprezentativce i igraju kvalitetan fudbal. Sa druge strane, mi imamo evropski debi na svom terenu i jako veliki motiv. Verujem da imamo i kvalitet da pružimo dobru partiju, pa i da iznenadimo Evropu“, kazao je Sabo.

Prema njegovim rečima, u naredne dve nedelje klub će se spremati za dolazak gostiju iz Rumunije, a njegova ekipa će se posvetiti treninzima i detaljnoj analizi protivnika.

Sabo je istakao da se nada da će se nekoliko povređenih igrača uskoro vratiti na teren i da će biti u mogućnosti da pomognu klubu, kako u kvalifikacijama za Ligu Evrope, tako i za Superligu.

(Tanjug)

