Tudor želi da predvodi Juventus na Svetskom klupskom prvenstvu

Trener fudbalskog kluba Juventus Igor Tudor želi da predvodi ekipu na predstojećem Svetskom klupskom prvenstvu, rekao je danas njegov menadžer Entoni Šerić.

Hrvatski trener preuzeo je Juvenuts u martu, nakon što je Tijago Mota dobio otkaz. On je tada potpisao ugovor do završetka sezone, odnosno do kraja Svetskog klupskog prvenstva, koje se od 14. juna do 13. jula održava u SAD.

On je predvodio crno-bele do četvrtog mesta na tabeli koje vodi u Ligu šampiona sledeće sezone, posle pobede u poslednjem kolu protiv Venecije 3:2, u nedelju.

Tudor je posle te utakmice rekao da „nije dobro i da nema smisla“ da trener predvodi ekipu na Svetskom klupskom prvenstvu, a da posle toga, naredne sezone ne bude u klubu.

Tudorov menadžer Entoni Šerić rekao je da je trener razjasnio situaciju tokom razgovora sa sportskim direktorom Juventusa Kristijanom Đuntolijem.

„Posle intervjua koje je dao u tom trenutku, on i Kristijano su razgovarali i Igor će poštovati dogovor da predvodi Juventus na Svetskom klupskom prvenstvu. I neće vršiti nikakav pritisak na klub da donese izbor za budućnost, pošto se očigledno nada da će biti trener Juventusa i naredne sezone“, rekao je Šerić za Skaj Italija.

Uprava Juventusa je zainteresovana da na klupu vrati Antonija Kontea, koji je ove sezone sa Napolijem osvojio šampionsku titulu.

(Beta)

