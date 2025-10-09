Tuhel: Engleska kao autsajder ide na Svetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da će njegova ekipa na Svetskom prvenstvu sledećeg leta biti autsajder i da nema šanse za uspeh ako se ekipa ne ujedini.

Reprezentacija Engleske igrala je u dva uzastopna finala evropskih prvenstava, ali na svetskim prvenstvima nije prošla u finale još od 1966. godine.

Engleska će se plasirati na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku ako u utorak pobedi Letoniju u Rigi, a Srbija ne pobedi Albaniju ili Andoru u predstojećim utakmicama.

„Na Svetsko prvenstvo ćemo doći kao autsajderi pošto ga nismo osvojili decenijama i igraćemo protiv ekipa koje su ga za to vreme u više navrata osvajale, pa moramo tamo da odemo kao ekipa inače nemamo šanse“, rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

Govoreći o sastavu, Tuhel je rekao da pokušava da izabere igrače koji mogu da ujedine ekipu u najbolji tim, pošto Engleskoj na Mundijalu treba najbolji tim.

Tuhel je u januaru preuzeo reprezentaciju i pobedio je u pet od šest utakmica, nakon što je ekipa poražena u prijateljskom meču od Senegala.

Imao je tri okupljanja sa reprezentativcima i imaće još dva uoči Svetskog prvenstva.

„Ako nikada niste osvojili Vimbldon, možete biti jedan od favorita, ali ne favorit. Tu je Brazil, tu je Argentina, Španija, Francuska i oni su nedavno osvojili takmičenje. To ne znači da nemamo šanse i to znamo veoma dobro. Prvo da se kvalifikujemo, a onda ćemo tačno znati zbog čega idemo tamo“, naveo je Tuhel.

Engleska će večeras igrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa, a 14. oktobra protiv Letonije.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa svih 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova, a treće mesto zauzima Srbija sa sedam bodova, ali i utakmicom manje. Letonija ima četiri boda, a poslednja je Andora bez bodova.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com