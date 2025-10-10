Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji Engleske

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da je podrška navijača njegovoj ekipi u prijateljskoj utakmici protiv Velsa bila slaba.

Engleska je sinoć na londonskom Vembliju pobedila Vels 3:0 u prijateljskoj utakmici, a sva tri pogotka postignuta su u prvih 20 minuta. Na tribinama je bilo mnogo praznih sedišta, ali oni koji su bili na utakmici nisu navijali prema očekivanju selektora.

„Mogli smo da vodimo 5:0 do poluvremena. Nismo uspeli da postignemo četvrti i peti gol. Stadion je bio tih. Nismo dobili nikakvu energiju sa tribina. Uradili smo sve da pobedimo. Da, očekivali smo više od navijača. Šta možete više da pružite u 20 minuta? Nismo ih pustili da se izvuku. Ako čujete samo navijače Velsa pola sata, to je tužno pošto je ekipa zaslužila podršku“, rekao je Tuhel za ITV, preneo je Skaj.

Selektor je ponovio da je podrška navijača u Beogradu u utakmici protiv Srbije bila fantastična.

„To sam rekao jer sam to mislio. Volim engleske fudbalske navijače i njihovu podršku. Atmosfera nije odgovarala igri sada. Imaćemo sjajnu podršku u Letoniji, imali smo odličnu podršku u Srbiji. Ali sada, vodili smo 3:0 posle 20 minuta, stalno smo osvajali loptu i pomislio sam: ‘Zbog čega je krov i dalje tu’. Podrška je mogla da nam pomogne u nekim trenucima u drugom poluvremenu“, naveo je Tuhel.

Engleska će u utorak igrati u Letoniji u šestom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa svih 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova, a treće mesto zauzima Srbija sa sedam bodova, ali i utakmicom manje. Letonija ima četiri boda, a poslednja je Andora bez bodova.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

