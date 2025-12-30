Tunis i Tanzanija u osmini finala Kupa afričkih nacija

Fudbalske reprezentacije Tunisa i Tanzanije plasirale su se večeras u osminu finala Kupa afričkih nacija, pošto su u Rabatu odigrale nerešeno 1:1, u utakmici trećeg kola Grupe C.

Tunis je poveo golom Ismaela Garbija u 43. minutu iz jedanaesterca, a Tanzanija je izjednačila golom Fejsala Saluma u 48. minutu.

Tunis je drugi na tabeli sa četiri boda, a Tanzanija se sa dva boda, kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, plasirala u osminu finala.

Tanzanija je prvi put u istoriji u nokaut fazi Kupa afričkih nacija. Ona je zahvaljujući broju postignutih golova prošla dalje, pošto je u tri utakmice imala 3:4, a Angola, koja je u Grupi B takođe imala dva boda, imala je slabiju gol-razliku 2:3.

U drugoj utakmici u toj grupi Nigerija, koja se posle drugog kola plasirala u osminu finala, pobedila je u Fesu Ugandu 3:1.

Nigerija je povela u 28. minutu golom koji je postigao Pol Onuaču, a zatim je dvostruki strelac bio Rafael Onjedika, koji je golove postigao u 62. i 67. minutu.

Jedini gol za Ugandu postigao je Rodžers Mato u 75. minutu.

Uganda je od 56. minuta igrala sa desetoricom, pošto je crveni karton zbog igranja rukom dobio Salim Magula.

Za sada su poznata dva para osmine finala: Mali – Tunis i Maroko – Tanzanija.

(Beta)

