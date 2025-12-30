Tunis i Tanzanija u osmini finala Kupa afričkih nacija

Tunis je poveo golom Ismaela Garbija u 43. minutu iz jedanaesterca, a Tanzanija je izjednačila golom Fejsala Saluma u 48. minutu.
Tunis je drugi na tabeli sa četiri boda, a Tanzanija se sa dva boda, kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, plasirala u osminu finala.
Tanzanija je prvi put u istoriji u nokaut fazi Kupa afričkih nacija. Ona je zahvaljujući broju postignutih golova prošla dalje, pošto je u tri utakmice imala 3:4, a Angola, koja je u Grupi B takođe imala dva boda, imala je slabiju gol-razliku 2:3.
U drugoj utakmici u toj grupi Nigerija, koja se posle drugog kola plasirala u osminu finala, pobedila je u Fesu Ugandu 3:1.
Nigerija je povela u 28. minutu golom koji je postigao Pol Onuaču, a zatim je dvostruki strelac bio Rafael Onjedika, koji je golove postigao u 62. i 67. minutu.
Jedini gol za Ugandu postigao je Rodžers Mato u 75. minutu.
Uganda je od 56. minuta igrala sa desetoricom, pošto je crveni karton zbog igranja rukom dobio Salim Magula.
Za sada su poznata dva para osmine finala: Mali – Tunis i Maroko – Tanzanija.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com