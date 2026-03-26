Turska pobedila Rumuniju za plasman u finale baraža za SP

Fudbalska reprezentacija Turske plasirala se večeras u finale baraža za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, pošto je u Istanbulu pobedila selekciju Rumunije sa 1:0.

Pobednički gol za Tursku postigao je fudbaler Brajtona Ferdi Kadioglu, koji je u 53. minutu iskoristio odlično ubačenu loptu u prostor Arde Gulera.

Turska se za pet dana u finalu baraža za plasman na Svetsko prvenstvo sastaje sa pobednikom večerašnjeg meča između Slovačke i Kosova (20.45).

Finalni meč baraža Turska će igrati kao gost, a pobednik će na Svetskom prvenstvu nastupati u Grupi D sa domaćom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, kao i sa Paragvajem i Australijom.

Svetsko prvenstvo u fudbalu, prvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, igra se u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

(Beta)

