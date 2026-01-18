Turska teniserka Sonmez pomogla devojčici kojoj je pozlilo u Melburnu

Turska teniserka Zejnep Sonmez plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australje u Melburnu, pošto je pobedila 11. teniserku sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu posle tri seta, 7:5, 4:6, 6:4.

Sonmez, 112. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 37 minuta.

Ona je osam puta oduzela servis Aleksandrovoj, koja je napravila jedan brejk manje.

Aleksandrova je servirala u devetom gemu drugog seta, kada je zbog vrućine pozlilo devojčici koja dodaje loptice. Devojčica se zateturala, izgubila ravnotežu i pala blizu glavnog sudije.

Devojčica je brzo ustala, ali je ponovo bila nesigurna, pa je Sonmez odmah dotrčala, uhvatila ju je oko struka i pomogla joj je da dođe do hladovine, posle čega je meč na kratko prekinut.

Organizatori su došli da pomognu, ali je Sonmez morala da podigne devojčicu kako bi sela na stolicu, posle čega su je pregledali lekari.

Meč je nastavljen posle sedam minuta, kada je devojčica uz pratnju medicinskog osoblja napustila teren.

Sonmez se prvi put plasirala u drugo kolo Australijan opena, gde će igrati protiv pobednice meča Ane Bondar iz Mađarske i Amerikanke Elizabet Mandlik.

