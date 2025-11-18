U Crnoj Gori osude ponašanja hrvatskih navijača na utakmici u kvalifikacijama za SP

Crnogorski premijer Milojko Spajić osudio je skandiranje grupe hrvatskih navijača koje je, kako je rekao, bacilo senku na fudbalski spektakl u Podgorici izmedju reprezentacija Crne Gore i Hrvatske.

Sa južne tribine Gradskog stadiona sinoć se, tokom utakmice Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, moglo čuti skandiranje „Za dom spremni“, „Ubij Srbina“. Tokom skandiranja ostali gledaoci su zviždali.

Hrvatski navijači pevali su i: „Ko ne skače pravoslavac“, nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i fer navijanje.

Crnogorski navijači uzvratili su: „Ustaše, četnici, zajedno ste bežali“.

„Ovakvi incidenti nas opominju da pogrešne ideologije u regionu nikada ne miruju te da javni prostor moramo aktivno i odlučno štititi od neprimerenih poruka netrpeljivosti koje šalju neodgovorni pojedinci. S druge strane, ponosan sam na naše navijače koji su aplauzom pozdravili hrvatsku himnu i reprezentativce“, napisao je Spajić na društvenoj mreži Iks.

Skandiranje hrvatskih navijača su osudili poslanici vladajuće koalicije ali i predsednik i poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.

„Koliko su navijači Crne Gore sinoć zaslužili poštovanje, jednako kao i igrači oba tima na terenu, toliko je ponašanje hrvatskih navijača bilo sramotno i za svaku osudu“, rekao je Vuksanović.

Kako je dodao, svojim skandaloznim postupcima pokazali su se nedostojnim velike sportske predstave u Podgorici.

„Hrvatska građanska inicijativa, dosledna svojoj politici zasnovanoj na principima u kojima nema mesta šovinizmu, odakle god dolazio, ne pristaje na ćutanje poput onih koji su danas najglasniji, a ne reaguju na nacionalističke ispade u sopstvenim redovima. Zato najoštrije osuđujemo ponašanje pomenutih hrvatskih navijača, dok crnogorskim navijačima upućujemo čestitke na dostojanstvenom navijanju“, rekao je Vuksanović, preneo je Radio Dux.

Hrvatska je u Podgorici pobedila Crnu Goru 3:2, u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska se bez poraza i sa 22 boda direktno plasirala na Mundijal, a Crna Gora je takmičenje u grupi završila sa devet bodova na četvrtom mestu.

(Beta)

