U Milanu protest protiv američke Službe za imigraciju na ZOI

Nekoliko stotina demonstranata okupilo se danas u Milanu kako bi protestovali protiv raspoređivanja agenata američke Službe za imigraciju (ICE) tokom predstojećih Zimskih olimpijskih igara (ZOI).

Protest u Milanu Pjaca XXV Aprile, trgu nazvanom po datumu oslobođenja Italije od nacističkog fašizma 1945. godine, privukao je građane, kao i ljude iz levičarske Demokratske stranke, sindikalne konfederacije CGIL i organizacija ANPI koje štite sećanje na italijanski partizanski otpor tokom Drugog svetskog rata.

Organizatori su delili plastične pištalje, u koje su učesnici duvali dok je muzika odjekivala iz kombija.

Protest je bio protiv vesti da će agenti iz odeljenja ICE učestvovati u obezbeđenju američke delegacije na ZOI, kao i protiv „rastuće fašističke atmosfere“ u SAD.

Vest o raspoređivanju agenata ICE-a izazvala je negativne reakcije u Italiji. Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala (Guiseppe) rekao je da nisu dobrodošli.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi (Matteo Piantedosi) pozvan je u parlament da svedoči o tom raspoređivanju.

Agenti ICE koji će biti raspoređeni u Milanu nisu iz iste jedinice kao imigracioni agenti koji se bore protiv imigracije u Minesoti i drugim gradovima SAD.

Jedinica ICE koja se fokusira na prekogranični kriminal, često šalje svoje oficire na događaje u inostranstvo kao što su Olimpijske igre kako bi pomogli u bezbednosti.

Ogranak ICE-a koji je na čelu imigracione represije u SAD poznat je kao Operacija za sprovođenje zakona, i nema naznaka da se njegovi agenti šalju u Italiju.

„Čak i ako to nisu isti, ne želimo ih ovde“, rekao je jedan demonstrant.

„Ne želimo ih u našoj zemlji. Mi smo mirna zemlja. Ne želimo fašiste. Njihove ideje su ono što nas uznemirava“, rekao je drugi demonstrant.

ZOI počinju 6. februara ceremonijom otvaranja kojoj će prisustvovati potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) i šef diplomatije Marko Rubio (Marco).

(Beta)

