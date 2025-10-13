U okviru izložbe Expo 2027 biće održani i boks mečevi za titule svetskih šampiona

Predsednik Međunarodne bokserkse asocijacije (IBA) Umar Kremljev izjavio je da se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorio da u okviru međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo (EXPO), koja će 2027. godine biti održana u Beogradu, budu održani i boks mečevi za titule svetskih šampiona.

„U Beogradu je održan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi se razgovaralo o velikom događaju EXPO 2027. Planirano je da događaj obuhvati i manifestacije gde će se akteri boriti za titule svetskih šampiona u okviru IBA PRO EXPO šampionata i IBA BARE KNUCKLE (IBA boks bez rukavica). Infrastruktura se trenutno priprema na visokom nivou, i ovo će biti najbolji EXPO do sada, kao i najbolji IBA turniri“, naveo je Kremljev, preneo je danas Bokserski savez Srbije (BSS).

Pre sastanka sa Vučićem, Kremljev se u Beogradu sastao i sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenadom Borovčaninom i predsednikom Nadzornog odbora BSS-a Adamom Bajramovićem.

Borovčanin je rekao da je Savez ponosan što je IBA izabrala Srbiju da bude deo njenih „najvećih događaja“.

„Zadovoljstvo nam je što ćemo u naredne dve godine biti deo velikog serijala IBA profi mečeva i IBA boksa bez rukavica. IBA će snositi sve troškove organizacije, na nama je da kao i uvek budemo dobri domaćini i da se radujemo novim sportskim igrama u našoj zemlji i u našoj prestonici. Ponosni smo što nas je IBA prepoznala i izabrala da budemo deo njihovih najvećih događaja čiji su promoteri pripadnici svetskog džet seta što će dodatno uticati da se dobar glas o nama čuje daleko i širom meridijana“, naveo je Borovčanin.

Borovčanin je dodao i da smatra da sport služi da „predstavlja kulturne vrednosti“ i „podstiče nacionalni ponos“ jedne zemlje.

„Sportska takmičenja su više od puke zabave, to su mesta gde nacije potvrđuju svoje mesto u svetu, opipljivo predstavljaju kulturne vrednosti i podstiču nacionalni ponos. Nacionalni identitet je osećaj nacije kao jedinice, a sport prirodno promoviše jedinstvo i kolektivni ponos i daje šansu za ujedinjenje oko jednog zajedničkog cilja. Srbija je ponosna zemlja sporta i sportskih šampiona, boks je uvek bio deo to miljea i nastavićemo svim snagama uz veliki rad da pišemo lepe strane naše sportske istorije“, kazao je predsednik BSS-a.

Tema izložbe Ekspo 2027, koja je na programu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, je „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, sa tri podteme: Moć igre, Igrajmo se zajedno i Igra(j) za napredak.

(Beta)

