U Prištini slavlje zbog pobede Kosova nad Slovačkom

Na ulicama Prištine večeras je počelo slavlje, nakon što je fudbalska reprezentacija Kosova pobedom u Bratislavi nad Slovačkom sa 4:3 osigurala plasman u finale baraža za odlazak na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Prištinske ulice su pune vozila koja prolaze uz uzvike „Kosovo, Kosovo!“.

Utakmica za Svetsko prvenstvo koje se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku, u Prištini je praćena s velikim interesovanjem.

U centru Prištine, kod Hotela „Grand“ bio je veliki ekran na kojem je i pored hladnoće i kiše veliki broj građana pratio utakmicu, uz neprestano skandiranje.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani, predsednica Skupštine Aljbuljena Hadžiu i premijer Aljbin Kurti su pred početak utakmice napisali na Fejsbuku da očekuju pobedu.

Pobeda nad Slovačkom je do sada najveći uspeh fudbalera Kosova od prijema u Evropsku fudbalsku uniju (Uefa) i Međunarodnu fudbalsku federaciju (Fifa) u maju 2016. godine.

U utorak, 31. marta Kosovo će na stadionu „Fadilj Vokri“ dočekati reprezentaciju Turske, a pobednik tog meča na Svetskom prvenstvu će igrati u Grupi D sa selekcijama SAD, Paragvaja i Australije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com