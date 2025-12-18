U udesu malog aviona u SAD sedam poginulih, uključujući vozača auto-trka Grega Bifla

Avion je pripadao Gregu Biflu (55), trofejnom vozaču automobilskih trka NASCAR i pilotu koji se pročuo pošto je tim avionom 2024. godine obavio stotine humanitarnih letova posle uragana Helen u toj državi, preneo je niz američkih medija.
BBC javlja da je u avionu koji se srušio bio i Greg Bifl, kako je preneo policijski zvaničnik.
„Pored uspeha kao vozač NASCAR-a Greg Bifl je živeo svoj život hrabrosti i saosečanja i pomogao za zapadnu Severnu Karolinu posle uragana Helen“, rekao je guverner Severne karoline Dož Stajn na mreži Iks.
Cesna C550 se srušila prilikom sletanja na Regionalni aerodrom u Stejtsvilu tokom prepodneva, po kiši.
Profsionalni igrač bejzbola Mičel Garet je na Fejsbuku napisao da su Bifl i njegova porodica bili na putu da provedu popodne sa njim kada se desila nesreća, i da nažalost može da potvrdi da su bili u avionu koji se srušio.
Taj aerodrom koriste timovi NASCAR-a i kompanije sa spiska najvrednijih firmi Fortune 500.
(Beta)
