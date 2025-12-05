U Vašingtonu održan žreb za SP, branilac titule Argentina u grupi sa Austrijom, Alžirom i Jordanom

Fudbaleri Argentine, branioci titule svetskog prvaka, igraće u Grupi J sa Austrijom, Alžirom i Jordanom na Svetskom prvenstvu, koje se naredne godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, odlučeno je večeras žrebom u Vašingtonu.

Aktuelni viceprvak sveta, selekcija Francuske, igraće u Grupi I sa Senegalom, Norveškom i pobednikom baraža u kojem se nalaze Irak, Surinam i Bolivija, dok će Hrvatska, koja je na poslednjem Svetskom prvenstvu bila treća, igrati u Grupi L sa Engleskom, Ganom i Panamom.

Ceremoniju su vodili američki komičar Kevin Hart i glumica Hajdi Klum, a sve je počelo nastupom operskog pevača Andree Bočelija.

Usledilo je obraćanje predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina, koji je pozdravio posebne goste – predsednika SAD Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju, meksičku predsednicu Klaudiju Šejnbaum i kanadskog premijera Marka Karnija.

Infantino je u „Kenedi centru“ poveo skandiranje u kojem su se uključivali navijači tri domaćina Svetskog prvenstva, a govorio je i o očekivanjima pred planetarnu smotru.

„Biće ovo najbolje Svetsko prvenstvo svih vremena“, istakao je Infantino, koji je zatim dodelio Fifa nagradu za mir američkom predsedniku.

Tramp je nagradu dobio za diplomatsku aktivnost i učešće u sklapanju mirovnih sporazuma širom sveta, uključujući kako se navodi i sporazum između Srbije i Kosova.

„Spasili smo milione života. Demokratska Republika Kongo je jedan od primera, 10 miliona je umrlo, vrlo brzo su išli ka 10 miliona. Takođe, sa Indijom i Pakistanom, sprečili smo rat koji je zamalo počeo“, rekao je Tramp, koji je pohvalio Infantina za odličan posao i rekord po prodaji ulaznica na Svetskom prvenstvu.

Himnu Svetskog prvenstva 2026. godine pod nazivom „Dezajr“ (Desire) izveli su Robi Vilijams i Nikol Šerzinger, a muzičke nastupe na ceremoniji žreba imala je i Lorin Hil.

Trofej namenjen pobedniku Svetskog prvenstva u dvoranu je doneo argentinski selektor Lionel Skaloni, koji je sa svojim izabranicima postao prvak sveta u Kataru 2022. godine.

Na početku žreba lideri tri države domaćina izvukli su imena svojih reprezentacija, koje su ranije smeštene u Grupu A (Meksiko), Grupu B (Kanada) i Grupu D (SAD).

Ostatak žreba vodili su bivši kapiten Engleske i Mančester junajteda Rio Ferdinand i američka voditeljka Samanta Džonson, a u izvlačenju su im pomogle legenda američkog fudbala Tom Brejdi, proslavljeni kanadski hokejaš Vejn Grecki, bivša zvezda košarkaške NBA lige Šakil O’Nil i bejzbol igrač Njujork Jenkisa Aron Džadž.

U poslednjem, četvrtom šeširu našle su se selekcije koje će učestvovati u evropskom i interkontinentalnom baražu.

Na proleće naredne godine igraće se četiri evropska baraža, u kojima će samo pobednici ići na završni turnir.

Prvi baraž čine Italija, Severna Irska, Vels i Bosna i Hercegovina, u drugoj grupi baraža su Ukrajina, Švedska, Poljska i Albanija, u trećoj grupi su Turska, Rumunija, Slovačka i Kosovo, dok su u četvrtoj Danska, Severna Makedonija, Češka i Irska.

U Interkontinentalnom baražu napravljene su dve grupe, koje će se u martu igrati u Meksiku. U prvoj grupi Demokratska Republika Kongo u finalu čeka pobednika meča između Nove Kaledonije i Jamajke, dok u drugoj grupi Irak u finalu čeka boljeg iz meča Bolivija – Surinam.

Svetsko prvenstvo, 23. po redu, održaće se od 11. juna do 19. jula naredne godine, uz učešće rekordnih 48 reprezentacija.

Selekcije su podeljene u 12 grupa, a plasman u šesnaestinu finala izboriće po dve najbolje selekcije iz svih grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Svetsko prvenstvo igraće se na 16 stadiona, od čega se 11 nalaze u SAD (Dalas, Ist Raterford, Atlanta, Kanzas siti, Hjuston, San Francisko, Los Anđeles, Filadelfija, Sijetl, Boston i Majami), tri u Meksiku (Meksiko siti, Monterej i Gvadalahara) i dva u Kanadi (Vankuver i Toronto).

Premijerna utakmica na Svetskom prvenstvu naredne godine održaće se na stadionu „Azteka“ u Meksiko sitiju, dok će finale biti u predgrađu Njujorka – Ist Raterfordu.

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, pobednik baraža Danska/Severna Makedonija/Češka/Irska

Grupa B: Kanada, pobednik baraža Italija/Severna Irska/Vels/Bosna i Hercegovina; Katar, Švajcarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, pobednik baraža Turska/Rumunija/Slovačka/Kosovo

Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Holandija, Japan, pobednik baraža Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija; Tunis

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, pobednik baraža Irak/Surinam/Bolivija; Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, pobednik baraža Demokratska Republika Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija; Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

