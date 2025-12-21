Ubedljiv poraz Mege od Cedevita Olimpije u ABA ligi

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Savo Drezgić sa 20 poena, uz tri skoka, dok je dabl-dabl zabeležio Bogoljub Marković sa 18 poena i 15 uhvaćenih lopti.
U ekipi iz Ljubljane bolji od ostalih je bio Aleksej Nikolić sa 17 poena i četiri skoka, Umodža Gibson je postigao 13 poena, uz šest asistencija i četiri skoka, a poen manje je upisao Tomas Kenedi, uz šest skokova.
Cedevita Olimpija na prvom mestu Grupe B ima devet pobeda i jedan poraz, a Mega na sedmoj poziciji ima skor 3/7.
Mega u sledećem kolu gostuje ekipi Budućnosti, dok Cedevita Olimpija u Beogradu igra protiv Crvene zvezde.
(Beta)
