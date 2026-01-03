Ubedljiv poraz Spartaka na gostovanju Cedevita Olimpiji u ABA ligi

Košarkaši Spartaka poraženi su večeras u Ljubljani od ekipe Cedevita Olimpije sa 65:86 (11:19, 18:26, 21:21, 15:20), u utakmici 13. kola Grupe B ABA lige.

Najefikasniji u subotičkoj ekipi bio je Džavonte Houkins sa 15 poena, uz četiri skoka, Ševon Tompson je dodao 13 poena, uz četiri uhvaćene lopte, dok je poen manje upisao Dalibor Ilić, uz sedam skokova.

Najbolji učinak u slovenačkom timu imao je Umodža Gibson sa 30 poena i pet asistencija, Aleksej Nikolić je upisao 13 poena, a po 10 poena su dodali Dvejn Stjuart džunior (šest skokova) i David Škara (tri skoka).

Cedevita Olimpija zauzima prvo mesto u Grupi B sa 10 pobeda i dva poraza, dok Spartak na trećoj poziciji ima polovičan učinak nakon 12 mečeva.

Spartak u sledećem kolu dočekuje ljubljansku Iliriju, a Cedevita Olimpija gostuje Beču.

(Beta)

