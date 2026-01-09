Ubedljiv poraz Zvezde na gostovanju Žalgirisu u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Kaunasu od ekipe Žalgirisa sa 67:99 (12:26, 16:21, 24:21, 15:31), u utakmici 21. kola Evrolige.

Najbolji učinak u ekipi Zvezde imao je Čima Moneke sa 18 poena, uz pet skokova i tri asistencije, Donatas Motiejunas je dodao devet poena, uz tri skoka, dok su po sedam poena upisali Semi Odželej (šest skokova), Nikola Kalinić (četiri uhvaćene lopte) i Stefan Miljenović.

U ekipi Žalgirisa bolji od ostalih je bio Ažulas Tubelis sa 17 poena i pet skokova, Silvan Fransisko je upisao 15 poena i po šest skokova i asistencija, a po 12 poena su dodali Maodo Lo i Arnas Butkevičijus.

Prvu četvrtinu obeležila je dobra igra Žalgirisa i loši procenti šuta za tri poena Crvene zvezde. Crveno-beli su sa distance šutirali 0/10, a litvanski tim je tokom cele prve deonice samo povećavao prednost, koja je u poslednjem minutu iznosila plus 17 (8:25).

Zvezda je do kraja prve četvrtine poenima Ebuke Izundua smanjila rezultat na 12:26.

U drugoj četvrtini Žalgiris je kontrolisao rezultat, a prvi put su poveli sa 20 poena razlike trojkom Dejvidasa Sirvidisa (21:41) na tri minuta pre kraja prvog poluvremena.

U sledećem napadu Zvezda je preko Kalinića došla do prve i jedine trojke u prvom poluvremenu, da bi litvanski klub u poslednjem minutu druge četvrtine poveo sa 21 poenom razlike trojkom Sirvidisa (26:47).

Poenima Kalinića Zvezda je na veliki odmor otišla sa zaostatkom od 19 poena (28:47).

Na polovini treće deonice Žalgiris je posle poena Mozesa Rajta poveo sa plus 26 (34:60), da bi Zvezda nakon tajm-auta odgovorila serijom 7:0.

Crveno-beli su do kraja treće četvrtine smanjili zaostatak na minus 16 (52:68), ali je Žalgiris već na početku poslednje deonice odgovorio sa devet uzastopnih poena i zatim do kraja samo povećavao razliku.

Žalgiris na devetoj poziciji Evrolige ima 12 pobeda i devet poraza, dok Zvezda posle drugog vezanog poraza na 10. mestu ima skor 11/10.

Zvezda u narednom kolu gostuje Milanu, a Žalgiris gostuje Makabiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com