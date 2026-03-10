Ubedljive pobede Atletiko Madrida i Bajerna u prvim utakmicama osmine finala LŠ

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su večeras na svom terenu Totenhem sa 5:2, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Španski tim je pitanje pobednika rešio već u prvih 15 minuta, nakon velikih grešaka odbrane Totenhema, pre svega golmana Antonina Kinskog.

Posle greške Kinskog Atletiko je poveo u šestom minutu, a u strelce se upisao Markos Ljorente.

U 14. minutu pred gol gostiju sam je izašao Antoan Grizman i povećao rezultat, da bi samo minut kasnije posle još jedne greške Kinskog gol za domaći tim postigao Hulijan Alvares.

Trener Totenhema Igor Tudor se zbog toga odlučio da u 17. minutu Kinskog pošalje na klupu, a u igru je ušao italijanski čuvar mreže Guljeljmo Vikario.

Kinski je tako postao prvi golman u istoriji Lige šampiona koji je zamenjen u prvih 20 minuta, a da nije bio povređen.

Četvrti pogodak madridski tim postigao je u 22. minutu nakon slobodnog udarca, kada se najbolje pred golom snašao Robin Le Norman, dok je prvi gol za goste četiri minuta kasnije postigao Pedro Poro.

Atletiko Madrid je ujedno ostvario drugo najranije vođstvo od 4:0 u Ligi šampiona, a jedino brže do te prednosti je došao Real Madrid, koji je u novembru 2011. godine protiv Dinamo Zagreba vodio sa 4:0 posle 20 minuta.

Domaći tim je u 55. minutu stigao do petog gola, nakon odličnog kontranapada Alvaresa, koji je lako savladao golmana Totenhema.

Konačnih 5:2 postavio je Dominik Solanke u 76. minutu, iskoristivši grešku golmana Atletika Jana Oblaka, koji je loptu poslao u noge igraču gostiju Poru.

Revanš je na programu 18. marta u Londonu, a pobednik dvomeča se u narednoj fazi sastaje sa boljim iz dvomeča Njukasl – Barselona.

Bajern je u Bergamu bio bolji od Atalante sa 6:1.

Bavarski klub poveo je u 12. minutu nakon brzo izvedenog kornera, a u strelce se upisao hrvatski fudbaler Josip Stanišić.

U 22. minutu drugi gol za goste postiže Majkl Olise, nakon preciznog udarca sa ivice šesnaesterca, a isti igrač je tri minuta kasnije upisao asistenciju prema Seržu Gnabriju koji je povećao na 3:0.

Bajern je nastavio sa golovima i u drugom poluvremenu. Prvo je u 52. minutu nakon kontre gol postigao Nikolas Džekson, zatim je u 64. minutu Olise još jednom sa ivice šesnaesterca savladao golmana Marka Karnesekija, da bi na 6:0 povećao Džamal Musijala u 67. minutu, nakon što je loptu pred gol poslao Džekson.

Atalanta je do jedinog gola stigla u trećem minutu sudijske nadoknade, a pogodak je postigao hrvatski fudbaler Mario Pašalić.

Za Atalantu je od 73. minuta igrao srpski fudbaler Lazar Samardžić.

Revanš se igra za osam dana u Minhenu, a pobednik dvomeča u četvrtfinalu igra protiv boljeg iz dvomeča Real Madrid – Mančester siti.

(Beta)

