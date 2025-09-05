Ubedljive pobede Italije, Grčke i Izraela u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Italije pobedila je večeras u Bergamu Estoniju 5:0, u utakmici petog kola Grupe I u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Italija je povela golom Mojzea Kina u 58. minutu, a drugi gol postigao je Mateo Retegi u 69. minutu.

Treći gol postigao je Đakomo Raspadori u 71. minutu, Retegi je svoj drugi gol na utakmici postigao u 89. minutu, a konačan rezultat postavio je Alesandro Bastoni u drugom minutu nadoknade vremena.

U drugoj utakmici u toj grupi Izrael je u Kišinjevu pobedio Moldaviju 4:0.

Izrael je poveo golom Dora Pereca u 15. minutu, a prednost je udvostručio Manor Solomon u 35. minutu. Treći gol postigao je Taj Baribo u 59. minutu, a strelac četvrtog gola bio je Oskar Gluh u 77. minutu.

Norveška je prva na tabeli sa svih 12 bodova, a Izrael je drugi sa tri boda manje, takođe iz četiri utakmice. Italija je iz tri utakmice osvojila šest bodova i treća je na tabeli, Estonija je četvrta sa tri boda iz pet mečeva, a Moldavija je poslednja bez bodova iz četiri utakmice.

U sledećem kolu Izrael će u ponedeljak biti domaćin Italiji, a Moldavija će dan kasnije na gostovanju igrati protiv Norveške.

U Grupi C Grčka je u Atini pobedila Belorusiju 5:1, u utakmici prvog kola.

Grčka je povela golom koji je Konstantinos Karecas postigao u trećem minutu, prednost je udvostručio Vangelis Pavlidis u 17. minutu, a treći gol postigao je Anastasios Bakasetas u 21. minutu.

Četvrti gol za domaće postigao je Dimitrios Kurbelis u 36. minutu, a strelac petog gola bio je Hristos Colis u 63. minutu.

Jedini gol za Belorusiju postigao je German Barkovskij u 72. minutu iz jedanaesterca.

U drugoj utakmici u toj grupi Danska je u Kopenhagenu odigrala nerešeno 0:0 protiv Škotske.

Grčka ima tri boda, po bod su osvojile Škotska i Danska, a Belorusija je bez bodova.

U drugom kolu Grčka će u ponedeljak dočekati Dansku, a Belorusija će biti domaćin Škotskoj.

(Beta)

