Ubedljive pobede PSŽ-a, Arsenala i Borusije Dortmund u LŠ

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras na gostujućem terenu Bajer Leverkuzen 7:2, u trećem kolu Lige šampiona.

Strelci za PSŽ bili su Vilijan Pačo u sedmom, Desire Due u 41. i trećem minutu nadoknade poluvremena, Hviča Kvarachelija u 44, Nuno Mendes u 50, Usman Dembele u 66. i Vitinja u 90. minutu.

Golove za Bajer postigao je Aleš Garsija iz penala u 38. i 54. minutu.

Obe ekipe su meč završile sa 10 igrača na terenu. Kod Bajera je isključen Robert Andrih u 31. minutu, a kod PSŽ-a crveni karton je zaradio Ilja Zabarni u 37. minutu.

PSŽ je rvi na tabeli sa devet bodova, a Bajer je na 26. mestu sa dva poena.

U narednom kolu, PSŽ će u Parizu dočekati Baern Minhen, dok će Bajer u Lisabonu gostovati Benfiki.

Fudbaleri Arsenala su na svom terenu u Londonu pobedili Atletiko Madrid 4:0.

Strelci za Arsenal bili su Gabrijel u 57, Gabrijel Martineli u 64. i Viktor Đekereš u 67. i 70. minutu.

Arsenal je treći sa devet bodova, a Atletiko Madrid je na 18. mestu sa tri poena.

U sledećem kolu, Arsenal će u Pragu gostovati Slaviji, dok će Atletiko dočekati Sen Žiloaz.

Fudbaleri Borusije Dortmund su na gostujućem terenu pobedili FC Kopenhagen 4:2.

Golove za Borusiju su postigli Feliks Nmeča u 20. i 76, Rami Bensebaini u 61. i Fabio Silva u 87. minutu.

Strelci za FC Kopenhaagen bili su Valdemar Anton autogol u 32. i Viktor Dadason u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Borusija je četvrta sa sedam bodova, a FC Kopenhagen je na 31. poziciji sa jednim poenom.

U narednom kolu, Borusija će gostovati Mančester sitiju, dok će FC Kopenhagen u Londonu gostovati Totenhemu.

