Ubijen bivši ekvadorski fudbalski reprezentativac

Ekvadorska policija saopštila je danas da je ubijen 33-godišnji bivši fudbalski reprezentativac te zemlje Mario Pineida.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ekvadora je navelo da je fudbaler Barselone iz Gvajakila „ubijen u očiglednom napadu“, bez navođenja detalja.

Još jedna osoba čiji identitet policija nije otkrila takođe je ubijena, dok je treća ranjena.

Ekvadorski mediji su izvestili da se incident dogodio u regionu, koji se nalazi 265 kilometara jugozapadno od glavnog grada Kita.

Pineida nije prvi fudbaler koji je nastradao ove godine. U novembru je poginuo jedan 16-godišnji fudbaler od zalutalog metka, dok su dva meseca ranije dvojica igrača preminula od prostrelnih rana.

Očekuje se da će Ekvador imati najnasilniju godinu u istoriji sa više od 9.000 ubistava. Taj broj je prošle godine iznosio 7.063 nasilnih smrti, dok je u 2023. godini zabeleženo 8.248 ubistava.

Predsednik Danijel Noboa je obećao da će se boriti protiv kriminalnih organizacija koje su proširile svoje poslovanje na teritoriji Ekvadora u vezi sa međunarodnim narko-kartelima.

(Beta)

