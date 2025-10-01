Učešće Izraela u međunarodnim takmičenjima nije na dnevnom redu Fife

Učešće Izraela u međunarodnim takmičenjima nije na dnevnom redu sastanka Saveta Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) u četvrtak u Cirihu.

Iako pitanje nije na dnevnom redu, moglo bi se razmatrati u okviru raznog, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Sastanak se održava usred pritisaka na fudbalske zvaničnike da suspenduju Izrael, nakon što je Istražna komisija Ujedinjenih nacija saopštila početkom septembra da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Reprezentacija Izraela učestvuje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a Makabi iz Tel Aviva igra u Ligi Evropa.

Amnesti Internešenel je poslednja u nizu organizacija koja je tražila od Fife i Evropske fudbalske unije (Uefa) da suspenduju Izrael.

Potpredsednik Fifa Viktor Montaljani rekao je da bi Uefa trebalo da donese odluku.

„Pre svega Izrael je član Uefa, ništa drugačije nego što ja moram da se bavim članom iz mog regiona iz bilo kog razloga. Oni moraju da se nose sa tim“, naveo je Montaljani, koji je i predsednik severnoameričkog regionalnog sportskog tela CONCACAF.

Izrael je treći u svojoj kvalifikacionoj grupi za Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na turnir, a drugoplasirane će igrati u baražu.

Izrael je redovno negirao da njegove akcije u Gazi predstavljaju genocid i naveo da su opravdane kao sredstvo samoodbrane.

Izrael je napao Gazu kao odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kome je poginulo 1.200 osoba, a 251 je oteta.

U izraelskim napadima je ubijeno 66.148 ljudi u Pojasu Gaze, uglavnom civila, prema podacima ministarstva zdravlja Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta)

