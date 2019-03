Udarac u PLEKSUS Novaku, Rafi i Rodžeru? (video)

Poznat po skandaloznom ponašanju, australijski teniser Nik Kirjos opet je u centru pažnje: izjavio je da nema posebno poštovanje niti želi da gaji prijateljske odnose sa Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom ili Rodžerom Federerom samo zato što su najbolji igrači sveta, jer, kako kaže, to nije dovoljno. On ističe da kada je na terenu ima identičan stav prema svakom protivniku, što je sasvim u redu.

– Moj stav na terenu se ne menja u zavisnosti od toga da li je s druge strane Bulbik ili su to Federer ili Nadal. Uvek je s druge strane mreže još jedno ljudsko biće. Ne bih rekao da iko od njih trojice radi nešto spektakularno dobro. Federer je neverovatno talentovan i najbolji je svih vremena, ali se umara kada je se meč lomi. Đoković se muči sa kratkim loptama, ne voli da izlazi na mrežu. Drugi servis može da mu bude ranjiv. Rafa voli da se brani, tako da treba da mu gađate forhend. Imaju svojih slabosti i ako znate da ih iskoristite, onda ćete pobediti. Potrebno je da igrate dobro i da vam se zvezde poklope. Naravno da su oni nivo iznad nas, ali su pobedivi. Ne mislim o njima kao bogovima ovog sporta – rekao je Kirjos.

– Ne znam kako se drugi odnose prema njima, ali ja neću poštovati nekog samo zato što dobro udara lopticu preko mreže. To nije dovoljno. Zašto bih ih poštovao? Ionako uživaju toliko prednosti, uvek igraju na najvećim terenima u najboljim uslovima. Jasno mi je koliko je veliko to što rade u našem sportu, inspirišu milione. Ali kada izađem na teren, ne gledam na njih kao na prijatelje. Ne vidim zašto bih morao da izrazim poštovanje prema Rafi dok on čeka moj servis – kazao je Kirjos i dodao:

– Ljudi su rekli da nisam pokazao potrebno poštovanje Nadalu… Da je neko drugi to uradio divili bi mu se. Na mene su se obrušili… Neću više nikada to raditi jer su me naučili lekciju… Šalim se naravno. Pokušaću još, sigurno, prenose mediji.