Udaranje lopte glavom doprinelo povredi mozga bivšeg škotskog fudbalera Mekvina

Višestruko udaranje fudbalske lopte glavom verovatno je doprinelo povredi mozga koja je bila faktor u smrti bivšeg igrača Mančester junajteda i škotskog reprezentativaca Gordona Mekvina, utvrdio je danas mrtvozornik.

Mekvin je umro u junu 2023. godine u 70. godini, a uzrok smrti je upala pluća nakon što je postao slab i ležeći pacijent.

U zaključcima nakon istrage, mrtvozornik Džon Hit rekao je da je Mekvin umro od upale pluća kao posledice vaskularne demencije i hronične encefalopatije (CTE) – neurodegenerativne bolesti povezane sa ponovljenim traumama glave.

„Verovatno je da su ponavljani udarci glavom zadobijeni udaranjem lopte tokom igranja fudbala doprineli CTE“, naveo je on.

Ćerka bivšeg fudbalera Hejli Mekvin je na sudu čula nalaze. Ona je tokom svedočenja u istrazi rekla da je njen otac rekao da „igranje glavom svih tih godina verovatno nije pomoglo“ njegovom stanju.

Ona je dodala da njen otac gotovo da nije bio povređen tokom karijere, ali da je u više navrata pretrpeo potres mozga i rekla: „Oni bi se jednostavno vraćali na teren i igrali“.

Mekvin, televizijska voditeljka, rekla je da se nada da će nalazi istrage dovesti do promene u fudbalu i „osigurati da ovaj zaista stvaran, užasan problem neće biti problem budućim generacijama“.

Njen otac je od 1974. do 1981. godine odigrao 30 utakmica za reprezentaciju Škotske i postigao pet golova, a u 16-godišnjoj karijeri nastupao je za Sent Miren, Mančester junajted i Lids.

Po završetku igračke karijere bavio se trenerskim poslom i bio je stručni konsultant na televiziji.

Posle njegove smrti, porodica je donirala njegov mozak profesoru Viliju Stjuartu, konsultantu neuropatologu u Univerzitetskoj bolinici kraljice Elizabete u Glazgovu.

Stjuart je sproveo opsežno istraživanje povreda mozga kod fudbalera i ragbista, a tokom istrage rekao je da je pronašao dokaze o CTE i vaskularnoj demenciji.

On je rekao da je jedini dostupni dokaz da je „velika izloženost udaranja lopte glavom doprinela Mekvinovoj smrti i dobijanju CTE“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com