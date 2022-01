Udovičić: Nadam se da će pravda biti na strani Novaka

BEOGRAD – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić nada se da će prvo i pravda biti na strani najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, koji večeras od 23.30 sati ima suđenje pred Federalnim sudom Australije.

„Mislim da u ovom trenutku ne možemo da ne budemo subjektivni iz više razloga, prvo što se radi o najboljem sportisti sveta, subjektivno mogu da kažem najboljem ikada, a pritom se radi o našem državljaninu. Šta god da je Novak uradio, da li je pogrešio ili nije, nije način da se neko ophoodili prema bilo kom građaninu ove planete na način na koji su se u ovih 10 dana ophodili prema njemu“, rekao je Udovičić Tanjugu.

Od početka cele sage, postoji mnogo kontradikcija, nekih nerazumnih odluka australijskih vlasti, rekao je ministar sporta.

„Žao mi je što Novak kao jedan šampion prolazi kroz sve to. Od momenta kada je ušao u državu, sve nepravilnosti izlaze na videlo i moram da kažem, neljudski odnos prema najboljem sportisti sveta je nešto što sve nas zabrinjava i dovodi nas u apsurd nekih aršina koji bi trebalo da budi isti za sve“, rekao je Udovičić.

„Kada sagledamo sve, da su se drugačije ponašali prema drugim teniserima, da su vršili određeni psihički pritisak na njega od mesta gde je stavljen, načina ishrane, odužimanja prava na ručak, do obrazloženja da je u najboljem interesu javnog zdravlja, a Novak je tamo 10 dana, odluka koju su doneli u kasnim popodnevnim satima bez mogućnosti da odmah reaguje, dovodi nas do racionalnog zaključka da ovde nije samo pitanje sporta, već se ovde krše prava slobode i prava odnosa prema svakom građaninu ove planete“, navodi resorni ministar.

Kako kaže, može se reći da postoji politička konotacija, alii interes u svemu ovome.

„Kada sagledate sve ove aršine, dolazite do svih različitih odluka od stane njih, a kao kruna svega, da jedan ministar kao pojedinac može da opovrgne sudsku odluku je nešto što za slobodnu demokratiju i nas koji verujemo u slobodno sudstvo, nezamislilo. Samo kada bismo okrenuli uloge, da se to dešava na našem kontinetu, mislim da došlo do razumljivih neslaganja, ali nerazumevnja takve odluke“, rekao je Udovičić.

On je istakao da najbolji teniser sveta ima apsolutnu podršku države.

„Sa naše strane, sva podrška Novaku. Svako od nas, a u svakodnevnoj smo komunikaciji, od predsednika Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i ministra spoljih poslova Nikole Selakovića, svih učesnika u sistemu sporta, celokupnog tima, u komunikaciji smo sa međuanrodnim organizacijama, našim sportistima širom sveta koji imaju utiacaj, sa svim kontaktima u Australiji, želimo da omogućimo Novaku da ma fer i pošten odnos i suđenje, jer ovo je samo jedan vidi i političkog i sportskog i psihičkog pritiska na Novaka“, rekao je Udovičić.

Kada pričamo o javnom zdravlju i vodimo računa da je neko ko je tamo 10 dana, prošao sve što je prošao, već prelazimo u besmisao svih izgovorenih reči australijskih vlasti, dodaje on.

Advokatski tim najboljeg tenisera sveta Novak Đoković uspeo je da se izbori za tročlano veće na vececrašnjem suđenju pred Federalnim sudom Australije, a Udovičić je istakao da je to jos jedna pobeda srpskog tenisera.

„Sudstvo i pravo pokažuju da su iznad političkih interesa i drago mi je da je Novak pobedio i u toj utakmici. Ostaje konačna odluka u 23.30 po našem vremenu. Iskreno se nadam da će opet pravda i pravo biti na strani Novaka, da će uz svo psihičko maltretiranje, kao najbolji sportista sveta imati mogućost da smogne snage i dokaže svoj kvalitet na terenima Australije“, rekao je on.

Udovičić je upitan i kakva će rekacije ministarstva i vlasti biti u slučaju da Fedrealni sud donese negativnu odluku za Đokovića.

„Moraćemo da sednemo i ozbiljno da sagledamo konsekvence i u kom pravcu ćemo dalje ići. Imali smo već veliki broj sastanaka na tu temu, Ministarstvo spoljih poslova je preuzelo niz koraka, pričamo o proceduralnim pravnim koracima koji se sprovode u međunarodnoj diplomatiji. Duboko sam uveren da će prvo i pravda biti na strani Novaka, na strani njegove porodice i Srbije i da neće bit potrebe za tim“, zaključio je Udovičić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.