Uefa istakla transparent podrške deci u ratnim zonama uoči Super kupa

Evropska fudbalska unija (Uefa) istakla je transparent sa porukom „Stop ubijanju dece“ i „Stop ubijanju civila“, uoči večerašnje utakmice Super kupa u Udinama između Pari Sen Žermena i Totenhema.

Poruka je istaknuta ispred igrača obe ekipe na terenu uoči početka utakmice na stadionu Friuli.

„Poruka je jasna i glasna. Transparent. Poziv“, navela je Uefa na društvenoj mreži X.

Taj potez dolazi dan nakon što je Uefina Fondacija za decu objavila svoju najnoviju inicijativu da pomogne deci pogođenoj ratom u različitim delovima sveta, uz partnerstvo sa Lekarima sveta i Lekarima bez granica.

Evropska kuća fudbala podržava projekte koji se tiču dece u zonama sukoba u Avganistanu, Libanu, Sudanu, Siriji, Jemenu i Ukrajini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com