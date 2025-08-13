Uefa kaznila FK Partizan sa 90.250 evra i zatvaranjem dela tribine na sledećoj utakmici

Evropska fudbalska unija (Uefa) kaznila je danas Fudbalski klub Partizan sa ukupno 90.250 evra i zatvaranjem dela tribine na sledećoj međunarodnoj utakmici na kojoj bude bio domaćin zbog neprikladnog ponašanja njegovih navijača na mečevima protiv Oleksandrije i Hibernijana.

Partizan je zbog toga što su njegovi navijači ubacivali predmete na teren i prikazali „rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje“ kažnjen sa 50.000 evra i smanjenjem kapacitetom stadiona za 10.000 mesta, uključujući istočnu tribinu.

Beogradski klub je kažnjen sa 17.500 evra zbog toga što su njegove pristalice emitovale poruke koje nisu prikladne za sportski događaj, a sa 12.000 evra zbog toga što su blokirali javne prolaze.

Navijači Partizana su koristili i laser, zbog kog crno-beli moraju da plate kaznu od 8.000 evra, i pirotehniku, zbog koje beogradski klub mora da plati kaznu od 2.750 evra.

Ukoliko eliminiše škotski Hibernijan, Partizan će svoju narednu međunarodnu utakmicu kao domaćin, u sklopu plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija, odigrati 21. avgusta protiv poraženog iz duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa između AEK-a iz Larnake i Legije iz Varšave. AEK je u prvoj utakmici tog dvomeča pobedio 4:1.

(Beta)

