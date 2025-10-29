Uefa kaznila Zvezdu zbog neprimerenog ponašanja navijača u Bragi

Evropska fudbalska unija (Uefa) kaznila je danas Crvenu zvezdu sa 62.500 evra zbog nedoličnog ponašanja navijača i zabranila je pristalicama crveno-belih da putuju na narednu utakmicu u Ligi Evropa protiv Šturma u Gracu.

Kako se navodi u saopštenju, Zvezda je kažnjena zbog nedoličnog ponašanja navijača tokom utakmice protiv Brage (0:2) u Portugalu prošlog četvrtka.

Disciplinska komisija navela je da rasitičko ili diskriminatorno ponašanje i nedozvoljena skandiranja nisu primerena sportskom događaju.

Zvezda je već bila pod uslovnom kaznom zbog prethodnog slučaja rasističkog ponašanja svojih navijača i sada ne sme da im prodaje ulaznice za predstojeću utakmicu na gostujućem terenu u Ligi Evropa, 11. decembra protiv Šturma u Gracu.

Evropska kuća fudbala saopštila je i da je počeo novi uslovni period od dve godine za beogradski klub.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com