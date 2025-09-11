Uefa odložila odluku o organizovanju utakmica domaćih liga u inostranstvu

Evropska fudbalska unija (Uefa) odložila je danas odluku o organizovanju ligaških utakmica u inostranstvu, nakon što je Barselona tražila da igra u SAD, a Milan u Australiji.

Izvršni komitet Uefa saopštio je da mu je potrebno više vremena da razmotri predloge španske i italijanske lige, ali i za razgovore sa navijačkim grupama.

Navijači se protive predlozima da se utakmice domaćih liga igraju van Evrope.

Španska liga želi da se utakmica Viljareala i Barselone odigra 20. decembra u Majamiju, a Serija A traži da Milan i Komo u februaru igraju u Pertu.

Izvršni komitet Uefa je na današnjem sastanku u Tirani konstatovao „važno i rastuće pitanje“, ali želi da prikupi stavove svih zainteresovanih strana pre nego što donese konačnu odluku.

Više od 500 navijačih grupa udruženih u Evropsku mrežu fudbalskih navijača koju je priznala Uefa, žestoko se protivi organizovanju utakmica u inostranstvu.

Čelnici Uefa su prethodno saopštili da ne podržavaju organizovanje utakmica domaćih liga u inostranstvu, ali se čini da nemaju pravni osnov da ih zabrane.

„Evropski fudbal pripada našim stadionima, našim gradoima i našim zajednicama. I jedna ligaška utakmica u inostranstvu je previše“, naveli su navijači u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com