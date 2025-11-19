Uefa odobrila Barseloni da igra na Kamp Nou protiv Ajntrahta u Ligi šampiona

Barselona je navela da je Evropska fudbalska unija (Uefa) prihvatila zahtev da se ekipa vrati na Kamp Nou s obzirom da su ispunjeni svi neophodni uslovi.
Za utakmicu 9. decembra očekuje se da će u prodaju biti pušteno oko 45.000 ulaznica.
„Barselona je zadovoljna što ponovo može da se takmiči na svom stadionu i što nastavlja da napreduje u sveobuhvatnom projektu transformacije novog Kamp Noua“, navodi se u saopštenju.
Klub od juna 2023. godine renovira stadion, koji će sada imati uvećan kapacitet na 105.000 mesta, sa 99.000 i to će biti najveći evropski stadion.
Barselona je u ponedeljak saopštila da će prvenstvenu utakmicu protiv Atletik Bilbaa, u subotu, igrati na Kamp Nou i da će biti dozvoljen ulaz za 45.401 gledaoca.
Više od 20.000 ljudi platilo je ulaznice za trening fudbalera Barselone 7. novembra na Kamp Nou.
Barselona je u velikim dugovima, ali je za projekat renoviranja obezbedila 1,45 milijardi evra od brojnih investitora.
(Beta)
