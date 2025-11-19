Uefa odobrila Barseloni da igra na Kamp Nou protiv Ajntrahta u Ligi šampiona

Fudbalski klub Barselona saopštio je danas da će u predstojećoj utakmici u Ligi šampiona dočekati Ajntraht iz Frankfurta na renoviranom stadionu Kamp Nou, uz ograničeni kapacitet.

Barselona je navela da je Evropska fudbalska unija (Uefa) prihvatila zahtev da se ekipa vrati na Kamp Nou s obzirom da su ispunjeni svi neophodni uslovi.

Za utakmicu 9. decembra očekuje se da će u prodaju biti pušteno oko 45.000 ulaznica.

„Barselona je zadovoljna što ponovo može da se takmiči na svom stadionu i što nastavlja da napreduje u sveobuhvatnom projektu transformacije novog Kamp Noua“, navodi se u saopštenju.

Klub od juna 2023. godine renovira stadion, koji će sada imati uvećan kapacitet na 105.000 mesta, sa 99.000 i to će biti najveći evropski stadion.

Barselona je u ponedeljak saopštila da će prvenstvenu utakmicu protiv Atletik Bilbaa, u subotu, igrati na Kamp Nou i da će biti dozvoljen ulaz za 45.401 gledaoca.

Više od 20.000 ljudi platilo je ulaznice za trening fudbalera Barselone 7. novembra na Kamp Nou.

Barselona je u velikim dugovima, ali je za projekat renoviranja obezbedila 1,45 milijardi evra od brojnih investitora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com