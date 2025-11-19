Uefa odobrila Barseloni da igra na Kamp Nou protiv Ajntrahta u Ligi šampiona

 –  

Fudbalski klub Barselona saopštio je danas da će u predstojećoj utakmici u Ligi šampiona dočekati Ajntraht iz Frankfurta na renoviranom stadionu Kamp Nou, uz ograničeni kapacitet.

Foto: Beta

Barselona je navela da je Evropska fudbalska unija (Uefa) prihvatila zahtev da se ekipa vrati na Kamp Nou s obzirom da su ispunjeni svi neophodni uslovi.

Za utakmicu 9. decembra očekuje se da će u prodaju biti pušteno oko 45.000 ulaznica.

„Barselona je zadovoljna što ponovo može da se takmiči na svom stadionu i što nastavlja da napreduje u sveobuhvatnom projektu transformacije novog Kamp Noua“, navodi se u saopštenju.

Klub od juna 2023. godine renovira stadion, koji će sada imati uvećan kapacitet na 105.000 mesta, sa 99.000 i to će biti najveći evropski stadion.

Barselona je u ponedeljak saopštila da će prvenstvenu utakmicu protiv Atletik Bilbaa, u subotu, igrati na Kamp Nou i da će biti dozvoljen ulaz za 45.401 gledaoca.

Više od 20.000 ljudi platilo je ulaznice za trening fudbalera Barselone 7. novembra na Kamp Nou.

Barselona je u velikim dugovima, ali je za projekat renoviranja obezbedila 1,45 milijardi evra od brojnih investitora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com