Uefa planira da prihoduje više od četiri milijarde funti godišnje od TV prava

Najveći evropski fudbalski klubovi mogli bi značajno da profitiraju od prava za prenos utakmica putem striminga, dok UEFA planira da od sledećeg ugovora o televizijskim pravima ostvari više od četiri milijarde funti godišnje, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Zvaničnici evropske fudbalske organizacije procenjuju da bi sledeća prodaja prava za prenos utakmica Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija mogla da donese najmanje pet milijardi evra (4,3 milijarde funti) godišnje.

Trenutni ugovori, potpisani 2024. godine, vredni su oko 2,9 milijardi funti po sezoni, a novi aranžmani trebalo bi da stupe na snagu 2027. godine.

Tender za nova prava biće raspisan ovog meseca, a očekuje se da će obuhvatiti šestogodišnji period, dvostruko duži od sadašnjeg.

Jedna utakmica po kolu, sa pravom prvog izbora, mogla bi da se prenosi putem striming servisa kao što su Amazon, „Disney“ ili „Netflix“, iako još nije jasno koliko dugo bi takva praksa trajala tokom takmičenja.

Emiteri će moći da konkurišu za prava na više tržišta istovremeno, uključujući Englesku, Španiju, Francusku, Italiju i Nemačku, koje su trenutno najvažnija tržišta.

Klubovi učesnici Lige šampiona trenutno dobijaju oko 75 odsto ukupnih prihoda od prodaje Uefa prava, klubovi iz Lige Evrope 17 odsto, a timovi iz Lige konferencija osam odsto.

U Velikoj Britaniji utakmice evropskih takmičenja uživo prenose TNT i „Amazon Prime“, dok BBC poseduje prava za prikazivanje sažetaka na internetu i u emisiji na „BBC One“ kanalu.

Format takmičenja sa 36 klubova, koji je uveden prošle sezone, ostaće nepromenjen.

Predsednik Uefa Aleksander Čeferin obratio se danas predstavnicima klubova na Generalnoj skupštini Evropske asocijacije fudbalskih klubova u Rimu, ne pominjući direktno buduće ugovore o prenosima.

„Zajedno gradimo nešto jedinstveno i ambiciozno, želimo da pružimo najuzbudljiviji fudbal, najinovativniji i najdostupniji, kako bismo proširili naše glavne izvore prihoda. Naš cilj je da inspirišemo nove navijače, da privučemo nove publike u sve promenljivijem medijskom i striming okruženju i da maksimalno iskoristimo digitalne platforme, približavajući fudbal ljudima više nego ikada ranije. Tako ćemo zadržati evropski fudbal na samom vrhu“, izjavio je Čeferin.

(Beta)

