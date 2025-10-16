Uefa pokrenula postupak protiv Juventusa zbog kršenja finansijskog fer-pleja

Fudbalski klub Juventus potvrdio je danas da je Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula postupak protiv njega zbog kršenja finansijskog fer-pleja i očekuje kaznu.

Juventus očekuje kaznu zbog kršenja pravila Uefa, što bi moglo da dovede do zabrane ili ograničenja dovođenja novih igrača u sezoni 2’26/2027, preneli su danas italijanski mediji.

Crno-beli su potvrdili kršenje u saopštenju vezanom za objavljivanje balansa stanja za finansijsku godinu koja se završila 30. juna 2025. godine, pošto se u dokumentaciji nalazila potvrda da je klub prekršio parametar Pravila o zaradi fudbalera.

Juventus je 18. septembra dobio potvrdu od Uefa da je protiv kluba pokrenut postupak zbog potencijalnog kršenja pravila u periodu 2022-2023 i 2024-2025.

Ishod tog postupka očekuje se na proleće 2026. godine i mogao bi da dovede do novčane kazne, koja ne bi bila velka. Više bi zabrinjavalo uvođenje ograničenja za potpisivanje novih igrača za Uefa takmičenja.

Torinski klub ponovio je u saopštenju da nema daljih značajnijih kršenja pravila finansijskog fer-pleja.

Klub se držao koeficijenta troškova igrača od 80 odsto za 2024. i na dobrom je putu da se uklopi u ograničenje od 70 odsto za 2025.

Juventus je u sezoni 2024/2025 izbačen iz Lige konferencija, što mu je omogućilo da se oslobodi finansijskih nepravilnosti zbog kojih su mu bili oduzeti bodovi u Seriji A.

(Beta)

