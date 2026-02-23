Uefa suspendovala Prestijanija na jednu utakmicu zbog optužbi da je rasno vređao Vinisijusa

Evropska fudbalska unija (Uefa) suspendovala je danas fudbalera Benfike Đanluku Prestijanija na jednu utakmicu zbog optužbi da je rasno vređao igrača Real Madrida Vinisijusa Žuniora.

Ova odluka znači da će Prestijani propustiti revanš utakmicu plej-ofa za osminu finala Lige šampiona između Benfike i Real Madrida, koja je na programu u sredu u Španiji.

Real Madrid je prošlog utorka u Lisabonu pobedio Benfiku 1:0 u prvoj utakmici dvomeča, a Vinisijus je postigao pobedonosan gol u drugom poluvremenu.

Utakmica je bila prekinuta skoro 10 minuta nakon što je brazilski napadač postigao gol i proslavio ga uz korner zastavicu Benfike, što je uznemirilo navijače i igrače portugalskog tima.

Navijači Benfike su nakon proslave Vinisijusa počeli da bacaju flaše i druge predmete na igrače Real Madrida.

Nakon što je Prestijani ušao u sukob s njim, Vinisijus je optužio argentinskog igrača da ga je nazvao „majmunom“.

Prestijani je negirao rasno vređanje Vinisijusa i insistirao da je napadač Real Madrida pogrešno razumeo šta je rečeno, dok su igrači Benfike nakon utakmice navodno rekli da je Argentinac provocirao Vinisijusa, ali da ga nikada nije rasno uvredio.

Aktiviran je protokol protiv rasizma, ali nisu preduzete dalje mere tokom utakmice jer nije bilo dokaza protiv Prestijanija, koji je pokrio usta dresom dok je razgovarao sa Vinisijusom.

Napadač Reala dobio je žuti karton nakon proslave.

Uefa je saopštila da je odluka njenog Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tela (CEDB) povezana sa diskriminatornim ponašanjem.

„Ovo ne umanjuje bilo kakvu odluku koju disciplinska tela Uefe mogu naknadno doneti nakon završetka tekuće istrage i njenog podnošenja njima“, navodi se u saopštenju.

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino rekao je posle utakmice da je bio „šokiran i ožalošćen“ što je video incident navodnog rasizma i pohvalio je sudiju zbog aktiviranja protokola protiv rasizma.

Benfika je pokazala podršku Prestijaniju, a portugalski klub je tvrdio da su igrači Real Madrida koji su rekli da su čuli uvredu bili predaleko.

Benfika je kasnije objavila saopštenje u kojem navodi da pozdravlja istragu Uefe i da „u potpunosti podržava i veruje“ u verziju koju je izneo Prestijani, čije je ponašanje otkako je u klubu „uvek vođeno poštovanjem prema svima“.

(Beta)

