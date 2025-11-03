Uhapšen fudbalski agent koji je fudbaleru iz Premijer lige pretio pištoljem

Fudbaler, koji je u dvadestim godinama, bio je meta napada 6. septembra u Londonu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
Incident je opisan kao „strašno iskušenje“ za igrača, čiji identitet nije objavljen.
Klub tog fudbalera obavešten je o incidentu.
Ista osoba je navodno ucenjivala i pretila još jednom muškarcu tokom istog incidenta.
Kako je preneo BBC, policija je pozvana 6. novembra u 23.14 nakon prijave da je muškarcu prećeno vatrenim oružjem.
Optuženi 31-godišnji muškarac uhapšen je 8. septembra zbog sumnje da je posedovao vatreno oružje sa namerom, ucenjivao i vozio bez dozvole.
Pušten je uz kauciju dok traje istraga.
U incidentu nije bilo povređenih.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com