Uhapšen fudbalski agent koji je fudbaleru iz Premijer lige pretio pištoljem

Fudbalski agent uhapšen je nakon što je navodno pištoljem pretio jednom fudbaleru iz Premijer lige.

Fudbaler, koji je u dvadestim godinama, bio je meta napada 6. septembra u Londonu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Incident je opisan kao „strašno iskušenje“ za igrača, čiji identitet nije objavljen.

Klub tog fudbalera obavešten je o incidentu.

Ista osoba je navodno ucenjivala i pretila još jednom muškarcu tokom istog incidenta.

Kako je preneo BBC, policija je pozvana 6. novembra u 23.14 nakon prijave da je muškarcu prećeno vatrenim oružjem.

Optuženi 31-godišnji muškarac uhapšen je 8. septembra zbog sumnje da je posedovao vatreno oružje sa namerom, ucenjivao i vozio bez dozvole.

Pušten je uz kauciju dok traje istraga.

U incidentu nije bilo povređenih.

(Beta)

