Uhapšen i trener Portlanda Čonsi Bilaps zbog nelegalnog kockanja

Trener košarkaša Portlanda Čonsi Bilaps uhapšen je danas u Oregonu zajedno sa više od 30 osoba optuženih za učešće u šemama koje uključuju nelegalno kockanje i nameštene poker igre uz podršku mafije.

Policija je ranije danas u Orlandu uhapsila košarkaša Majamija Terija Rozira posle optužbi da je koristio privatne insajderske informacije iz Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Istraga protiv njega odnosi se na sumnjive opklade na njegove statistike tokom meča Šarlota i Nju Orleansa 23. marta 2023. godine.

Sportske kladionice u više saveznih država prijavile su neobično povećan interes za klađenje na manje poena, skokova i asistencija Rozira, uključujući 30 opklada u 46 minuta od jednog profesionalnog kladioničara u ukupnom iznosu od 13.759 dolara, zbog čega je klađenje na veterana privremeno zaustavljeno. Rozir, tada igrač Šarlota, odigrao je samo 10 minuta, navodeći povredu stopala.

Bilaps je optužen u posebnoj optužnici u kojoj se navodi učešće u rasprostranjenoj šemi za nameštanje nelegalnih poker igara koju su sprovodile mafijaške porodice.

Rozir i Bilaps suočavaju se sa optužbama za pranje novca i prevaru i očekuje se da će se tokom dana pojaviti pred sudom.

Bilaps je prošle godine primljen u Kuću slavnih. On je u petoj sezoni kao trener Portlanda i ima skor od 117 pobeda i 212 poraza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com