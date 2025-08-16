Uhapšen muškarac koji je na rasnoj osnovi vređao fudbalera Bornmuta

Britanska policija uhapsila je danas 47-godišnjeg muškarca koji je navodno na rasnoj osnovi vređao fudbalera Bornumta Antoana Semenja tokom utakmice protiv Liverpula na Enfildu u prvoj utakmici u novoj sezoni Premijer lige.

Nova sezona u Premijer ligi počela je sinoć, kada je aktuelni šampion Liverpul na svom terenu pobedio Bornmut 4:2.

Incident se dogodio u prvom poluvremenu kada je Semenjo prijavio uvrede sudiji Entoniju Tejloru. Sudija je u 29. minutu na kratko prekinuo utakmicu i razgovarao sa trenerima i kapitenima obe ekipe, a muškarac koga je prijavio Semenjo izbačen je sa Enfilda.

Kako je preneo Skaj, policija Mersisajda saopštila je da je muškarac danas priveden zbog sumnje da je na rasnoj osnovi prekršio javni red i odveden je na ispitivanje.

Semenjo je bio dvostruki strelac u porazu 2:4, a posle utakmice je saopštio da je na društvenim mrežama dobio nove uvrede na rasnoj osnovi.

„Kada će to prestati“, upitao je na Instagramu 25-godišnji fudbaler iz Gane.

Kompanija Meta saopštila je da istražuje slučaj.

Semenjo je danas rekao da je reakcija na incident pokazala fudbal u svom najboljem izdanju, kada je bilo najvažnije.

„Prošla noć na Enfildu ostaće sa mnom zauvek, ne zbog reči jedne osobe, već zbog toga što je čitava fudbalska porodica bila zajedno. Od saigrača iz Bornmuta koji su me podržali u tom trenutku, do igrača i navijača Liverpula koji su pokazali pravi karakter, čelnika Premijer lige koji su to profesionalno rešili – hvala vam. Fudbal je pokazao svoje najbolje izdanje kada je bilo najpotrebnije“, naveo je on.

„Postizanje ta dva gola činilo se kao da govorim jedini jezik koji je zaista važan na terenu. Zbog toga ću da igram, zbog takvih trenutaka, za moje saigrače, zbog svih koji veruju u ono što ova prelepa igra može da bude. Poruke podrške koje sam dobio širom fudbalskog sveta podsetile su me zbog čega volim ovaj sport. Idemo napred, zajedno“, dodao je Semenjo.

(Beta)

