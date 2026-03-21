Ukrajinac Doroščuk osvojio zlato u skoku uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu

Ukrajinski atletičar Oleg Doroščuk osvojio je danas zlatnu medalju u skoku uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, u Poljskoj.

Doroščuk je pobedio sa preskočenih dva metra i 30 centimetara.

To je druga medalja za Ukrajinu u skoku uvis na takmičenju u Torinju, pošto je u petak trijumfovala Jaroslava Mahučik.

Srebrnu medalju sa takođe preskočenih 2,30 metara osvojio je Meksikanac Erik Portiljo, što je njegov najbolji rezultat u karijeri.

Atletičar sa Jamajke Rejmond Ričards i branilac titule Vu Sanhjeok iz Južne Koreje osvojili su bronzu sa preskočenih 2,26 metara.

(Beta)

