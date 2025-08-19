Ukrajinska atletičarka Beh-Romančuk suspendovana na četiri godine zbog dopinga

Ukrajinska atletičarka Marina Beh-Romančuk, vicešampionka sveta u troskoku i skoku u dalj, suspendovana je na četiri godine zbog dopinga, saopštila je danas Jedinica za integritet atletike (AIU).

„AIU je suspendovala Marinu Beh-Romančuk (Ukrajina) na period od četiri godine, počevši od 13. maja 2025, zbog prisustva/korišćenja zabranjene supstance (testosteron)“, navodi se u saopštenju objavljenom na mreži X.

Beh-Romančuk (29) bila je pozitivna na testosteron, anabolički steroid, na kontroli sprovedenoj 7. decembra 2024. Privremeno je suspendovana u maju ove godine.

U svojoj karijeri osvajala je srebrne medalje na svetskim prvenstvima – u troskoku u Budimpešti 2023. i u skoku u dalj u Dohi 2019. godine.

Na poslednjem takmičenju, Olimpijskim igrama u Parizu 2024, zauzela je 11. mesto u troskoku.

(Beta)

