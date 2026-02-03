Ukrajinski ministar kritikovao Infantina zbog najave ukidanja zabrane Rusiji

Ukrajinski ministar sporta Matvij Bidnij nazvao je danas predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina „neodgovornim“ i „infantilnim“ zbog najave da će ta organizacija razmotriti ukidanje zabrane za Rusiju.

„Reči Đanija Infantina zvuče neodgovorno, da ne kažem infantilno. One odvajaju fudbal od stvarnosti u kojoj se deca ubijaju“, napisao je Bidnij na društvenim mrežama, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ruski nacionalni timovi i klubovi su suspendovani sa svih takmičenja koje organizuju FIFA i Evropska fudbalska unija (UEFA) u februaru 2022. godine nakon napada te zemlje na Ukrajinu.

Pošto rat i dalje traje, Infantino je izjavio da „zabrana nije ništa postigla“ i da je „samo stvorila još više frustracija i mržnje“.

„Dozvolite mi da Vas podsetim da je od početka ruske agresije u punom obimu, više od 650 ukrajinskih sportista i trenera ubijeno. Među njima je bilo više od stotinu fudbalera“, naveo je ukrajinski ministar sporta.

Ruski predsednik Vladimir Putin odlikovao je Infantina Ordenom prijateljstva nakon što je Rusija bila domaćin Svetskog prvenstva 2018. godine. Međutim, od početka zabrane, Rusija se nije takmičila na Svetskom prvenstvu 2022. i Evropskom prvenstvu 2024, a neće biti deo ni ovogodišnjeg Mundijala.

„Rat je zločin, a ne politika. Rusija je ta koja politizuje sport i koristi ga da opravda agresiju. Dok god Rusi nastavljaju da ubijaju Ukrajince i politizuju sport, njihovoj zastavi i nacionalnim simbolima nije mesto među ljudima koji poštuju vrednosti poput pravde, integriteta i fer-pleja“, naveo je Bidnij.

(Beta)

