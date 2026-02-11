Ukrajinski sportista ponovo na ZOI u Milanu i Kortini trenira sa zabranjenom kacigom

Ukrajinski sportista Vladislav Heraskevič, koji se takmiči u skeletonu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, ponovo je danas, uprkos tome što mu je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) to zabranio, trenirao noseći kacigu s fotografijama poginulih u ratu s Rusijom.

Heraskevič je na Igre došao sa personalizovanom kacigom, na kojoj su prikazana lica više od 20 ukrajinskih sportista i trenera poginulih tokom rata sa Rusijom, koji je počeo nekoliko dana po završetku Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.

MOK je u ponedeljak uveče saopštio da neće dozvoliti 26-godišnjem sportisti da nosi tu kacigu, navodeći da je protiv pravila izražavanje političkih stavova na takmičenjima.

Heraskevič je uprkos tome u utorak i danas trenirao noseći tu kacigu, znajući da bi MOK mogao da mu zabrani da učestvuje u trci.

Portparol MOK Mark Adams rekao je pre treninga da su za danas planirani razgovori sa ukrajinskim sportistom.

MOK je ponudio Heraskeviču da se takmiči noseći crni flor oko ruke, kao izraz tuge i žalosti za sunarodnicima, iako takve počasti obično nisu dozvoljene.

Adams je rekao da je to kompromis, a Heraskevič je rekao da nije zainteresovan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com