Ulaz u zgradu u kojoj stanuje Nikola Kalinić išaran uvredljivim porukama

Ulaz u zgradu u kojoj stanuje košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić išaran je porukama u kojima se on naziva „blokaderom“ i „ustašom“.

Fotografiju išaranog ulaza i informaciju da se radi o zgradi na Vračaru u kojoj Kalinić stanuje prvi je danas prenela stranka SRCE na društvenoj mreži X.

U sklopu jednog natpisa reči „Ustaša“, napravljena je i gramatička greška, pošto su nepoznate osobe koje su išarale ulaz u zgradu srpskog košarkaša napisale slovo „s“ na ćirilici, a ostatak reči na latinici.

Kalinić je 15. marta bio na velikom protestu u Beogradu u organizaciji Studenata u blokadi.

On se u junu prošle godine vratio u Crvenu zvezdu, za koju je već igrao u sezoni 2014/15, dok je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Španiji i Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.

(Beta)

