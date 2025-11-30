Umro legendarni fudbaler i trener Vest Hema Bili Bonds

Legendarni fudbaler i trener Vest Hema Bili Bonds umro je danas u 79. godini, saopštila je njegova porodica.

„Slomljenog srca saopštavamo da smo danas izgubili voljenog oca. Bio je posvećen porodici i bio je najljubaznija, najodanija, nesebična i najvoljenija osoba. Tata je svim srcem voleo Vest Hem i njegove divne navijače i cenio je svaki trenutak u tom klubu“, navodi se u saopštenju porodice koje je objavio Vest Hem.

Bonds je bio igrač sa najdužim stažom u istoriji Vest Hema, odigrao je 799 utakmica za 21 godinu u klubu. Osvojio je dva FA kupa i titulu u Drugoj ligi, pre nego što je završio karijeru u 41. godini.

„On će uvek biti u našim srcima i večno će nam nedostajati. Utehu nalazimo u saznanju da će njegovo nasleđe živeti zauvek“, saopštila je porodica.

Nakon rada u stručnom štabu, Bonds je postao trener Vest Hema 1990. godine i predvodio je ekipu do prvog ranga takmičenja 1991. Ekipa je ispala iz lige 1992. a vratila se u Premijer ligu godinu dana kasnije.

Posle 27 godina na Apton Parku, Bonds je napustio klub 1994. godine.

On je 2018. godine izglasan za najboljeg igrača u istoriji kluba, a u njegovu čast tribina na novom stadionu u Londonu nosi njegovo ime.

Bonds je 2013. godine dobio nagradu za životno delo Vest Hema, a za doprinos fudbalu od kraljevske porodice dodeljena mu je treća najveća britanska titula MBE.

(Beta)

