Umro legendarni hrvatski i jugoslovenski vaterpolista Goran Sukno

Legendarni hrvatski i jugoslovenski vaterpolista Goran Sukno umro je danas u 66. godini posle duge i teške bolesti.

„S velikom tugom i neizmernom zahvalnošću javljamo da nas je u nedelju 15. februara napustio legendarni kapiten Goran Sukno, istinska veličina ne samo dubrovačkog i hrvatskog, nego i svetskog vaterpola“, saopštio je danas dubrovački klub Jug, prenela je Hina.

Sukno je rođen u Cavtatu 1959. godine, vaterpolom je počeo da se bavi u rodnom gradu, a 1976. godine prešao je u dubrovački Jug.

Sukno je bio deo generacije koja je osamdesetih godina osvojila sve trofeje. Sa Jugom je 1981. godine osvojio titulu klupskog prvaka Evrope, a vrhunac igračke karijere dostigao je na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. godine, na kojima je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju Jugoslavije do zlatne medalje.

Dve godine kasnije osvojio je i titulu svetskog prvaka, dok je 1985. godine osvojio srebro na Evropskom prvenstvu sa reprezentacijom.

Posle igračke karijere bavio se trenerskim poslom u Italiji, a zatim se vratio u Dubrovnik.

Od 1994. do 2012. godine bio je direktor kluba, vodeći Jug kroz jedno od najosetljivijih razdoblja od ratnih godina do stvaranja evropskog prvaka 2001. godine. Pod njegovim vođstvom klub je osvojio niz domaćih i evropskih trofeja.

Njegov sin Sandro Sukno bio je uspešan vaterpolista, a sada je trener.

„Vaterpolo je bio njegov život. Iza njega ostaje bogata sportska ostavština te generacije igrača i saradnika koji su rasli uz njegov primer. Njegovo nasleđe zauvek će ostati utkano u istoriju kluba i srca svih nas. Dubrovnik i Cavtat izgubili su velikog sportistu i sportskog radnika, a mi čoveka koji je obeležio jedno od naših najsjajnijih razdoblja“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com