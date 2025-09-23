Umro Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svetskog tenisa

Legenda hrvatskog i svetskog tenisa Nikola Pilić umro je u Rijeci u 87. godini, preneo je danas HRT.

Pilić je napravio veliki uspeh kao trener, trenirao je brojne igrače, a bio je jedan od ključnih ljudi na početku karijere srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Kao selektor je osvojio pet trofeja Dejvis kupa – sa Hrvatskom (2005), Zapadnom Nemačkom (1988, 1989, 1993) i bio je deo stručnog štaba reprezentacije Srbije koja je trijumfovala 2010. godine.

Pilić je tokom igračke karijere osvojio devet titula, a najbolji plasman na svetskoj rang-listi ostvario je 1968. godine, kada je bio šesti. U dublu je osvojio Ju Es open 1970. godine i još šest trofeja.

U singlu je igrao u finalu Rolan Garosa 1973. godine, kada je izgubio od Ilije Nastasea.

Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je medalje na Mediteranskim igrama i na Univerzijadi.

Tenisku karijeru završio je 1978. godine i posle toga se posvetio trenerskom poslu. Kroz njegovu tenisku akademiju prošli su brojni igrači među kojima i Novak Đoković, Mihael Štih i Ernest Gulbis.

Pilić je 2020. godine dobio Zlatnu medalju za zasluge Republike Srbije.

(Beta)

