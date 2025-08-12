Uoči utakmica prvog kola Premijer lige minut ćutanja u znak sećanja na Žotu

Uoči utakmica prvog kola Premijer lige predstojećeg vikenda biće održan minut ćutanja u znak sećanja na fudbalera Liverpula Dioga Žotu i njegovog brata Andrea Silvu, koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći.

Čelnici Premijer lige saopštili su danas da su razgovarali sa predstavnicima Liverpula o najprikladnijem načinu da se oda počast Žoti, koji je sa bratom poginuo 3. jula u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

Osim minuta ćutanja, svi igrači dobiće crni flor, a poruke i fotografije biće podeljene klubovima da ih postave na velike ekrane.

Braći je odata počast uoči nedeljne utakmice Komjuniti Šilda između Liverpula i Kristal Palasa na londonskom Vembliju, polaganjem venaca i minutom ćutanja.

Manjina navijača Palasa prekinula je tišinu, što je izazvalo burnu reakciju navijača Liverpula, ali i ostalih navijača londonskog kluba, koji su pokušali da ućutkaju one koji nisu poštovali počast.

Takmičenje u Premijer ligi počinje u petak, utakmicom šampiona Liverpula i Bornmuta, od 21 čas na Enfildu.

